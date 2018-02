Super Bowl: Justin Timberlake, el chicle de Pink y un estreno

En la transmisión del evento deportivo, el ex 'N Sync recorrió sus éxitos y homenajeó a Prince con un particular dueto. La cantante pegó la golosina en el pie del micrófono durante el himno y Netflix anunció que The Cloverfield Paradox está en la plataforma. Mirá

05 de Febrero de 2018 Por: Rosario3

Justin Timberlake repasó varios de sus hits.(EFE) 1/1