Susana Romero contó que fue abusada a los 6 años por un tío

Susana Romero, la actriz que se hizo conocida en los 80 por su participación en el progama de Alberto Olmedo, contó que fue abusada sexualmente por un tío cuando tenía seis años y nunca pudo contárselo a sus padres.

Fue en el programa Debo decir, que conduce Luis Novaresio. El pie lo dio la cantante Coki Ramírez, al mencionar que en el mundo del espectáculo el ambiente es muy machista y varias veces pasó por situaciones incómodas.

Entonces, tomó la palabra Romero. “A mí me ha pasado de todo en mi vida. Mis padres me tenían que dejar en la casa de mi tía, que era la hermana de mi papá. Ese señor era el marido y en los horarios donde no estaba mi tía…”, dijo visiblemente afectada.

La actriz explicó que nunca pudo contárselo a sus padres, que murieron. “Ese señor entraba a mi casa y yo me escondía debajo de la mesa, mi papá no entendía y se sacaba el cinturón para pegarme”, agregó.

Luego, Novaresio le preguntó qué haría si lo encontrara en la calle. “Mi tío ya no vive, y su hijo (que también participó de los abusos) no sé, ni quiero saber. Si hoy me lo cruzara no sé. Yo a veces soy consciente de que no manejo las situaciones entonces puedo llegar a un estado de locura tal que puedo llegar a matar”, respondió.

Sin embargo, tras contar su traumática experiencia, la ex vedette expresó que siente que en este momento existe "como una caza de brujas" en relación a los acosos sexuales en el mundo del espectáculo.