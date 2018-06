Tensión: Pampita y Pico Mónaco, ¿otra vez separados?

A cinco meses de la reconciliación entre Carolina Pampita Ardohain y Juan Pico Mónaco, el periodista Carlos Monti aseguró que la modelo y el deportista "están distanciados".

"Aunque lo vayan a negar, debo informar que están en una crisis de pareja y hay un distanciamiento. Se han tomado un tiempo, un respiro", afirmó el periodista desde el programa Pamela a la tarde.

Y continuó: "Yo no estoy hablando de una separación, sino de una crisis. En qué puede desembocar esta crisis, no lo sabemos, pero están en crisis".

Ahora, ¿qué desencadenó este malestar? Pico no asistió a dos de los últimos tres eventos públicos de la modelo.

Pampita estuvo en la cena anual de Fundación Huésped sin su novio. Luego, se mostraron juntos en la presentación de la colección de ropa infantil de la modelo, aunque ambos mostraron cierta distancia

Y el último domingo, la conductora asistió a la gala de los Martín Fierro 2018 sin el ex tenista (que había anticipado su ausencia).

"Atrincherado en el sillón", escribió Mónaco esa misma tarde de domingo, en su cuenta de Instagram.

"No quiso venir. Primero había pocos lugares y después cuando le dijeron de venir, ya se había hecho a la idea de que no y dijo 'me quedo en casa'", explicó Pampita en una nota con que realizó con el programa Los ángeles de la mañana (El Trece).

La pareja ya se había separado a mediados de diciembre último.

Si se trata de un dato de realidad o de una ficción con intención de marketing, el tiempo lo dirá.