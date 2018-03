The Cranberries lanza nuevo disco con la voz de Dolores O'Riordan

El grupo irlandés The Cranberries anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio en el que había estado trabajando durante el último año junto a Dolores O'Riordan, fallecida en enero último pero que logró grabar todas las voces antes de su muerte.

“Vamos a completar la grabación de un nuevo álbum de estudio como se anunció previamente, que también empezamos el año pasado y para el cual Dolores ya había grabado las voces. Todo va bien, esperamos que este nuevo álbum termine y salga a principios del año que viene”, informó el grupo en un comunicado publicado hoy en las redes sociales.

En el mismo escrito, la banda también confirmó la continuidad del proyecto suspendido con la muerte de O'Riordan de publicar una edición especial de su disco debut Everybody's else is doing it so why can't we?, a 25 años de su lanzamiento.



“Habíamos planeado lanzar esta edición especial este mes para coincidir con el 25º Aniversario. Sin embargo, dado el fallecimiento de Dolores en enero, hemos puesto todo el proyecto en espera.

En las últimas semanas hemos reconsiderado esto. Después de mucha consideración hemos decidido terminar lo que empezamos. Pensamos en ello y decidimos que como esto es algo que empezamos como una banda, con Dolores, deberíamos seguir adelante y terminarlo”, explica el escrito.

El lanzamiento de esta edición especial remasterizada y con material extra está prevista para fines de este año.

O'Riordan, de 46 años, fue hallada muerta en una habitación de un hotel en Londres, el pasado 15 de enero, en donde se encontraba para realizar una grabación. Aunque padecía de algunos trastornos psíquicos, todavía se determinó la causa de su deceso.