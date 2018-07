Tiene 96 años, sobrevivió al Holocausto y tiene una banda de metal

Inge Ginsberg tiene 96 años, sobrevivió al Holocausto y canta en su propia banda de metal, Inge and the tritone kings. Ahora la conocen como “death metal grandma” (la abuela del death metal) y hasta pasó por la versión suiza de Got Talent. Su último video le pone imágenes a la canción “Reite de la muerte”.

Según publicó The New York Times en un documental, creció en Austria, se escapó del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y se instaló en Suiza. Después se casó con Otto Kollmann y se mudaron a Los Ángeles. Siempre se interesó por la música. Con su marido compusieron temas para otras figuras como Nat King Cole, Doris Day y Dean Martin.

Hace unos años, un amigo músico escuchó sus canciones y encontró que eran parecidas a las del death metal. Esto marcó a la abuela rockera, quien se interesó por ese estilo. Muchas de ellas cuentan sobre su lucha y los difíciles momentos que tuvo que vivir.