Tomá: Griselda Siciliani respondió a comentarios por fotos "hot"

No hay argumento o imagen científica que generalice la existencia de “el límite de la paciencia”. Pero parece que esa línea divisoria entre el “está todo bien" y el “no aguanto más”, existe.

Y la última en cruzar esa “marca personal” fue Griselda Siciliani

Tras los comentarios en torno a lo “sexy” o “hot” de sus fotos estivales, la actriz cortó el descanso desde Punta Cana para responder.

"Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será «una foto hot» o si «encenderá las redes» o si será «el destape». Bueh… Es lo que hay. No se me ocurrió venir al caribe con sobretodo…", se descargó la ex protagonista de Educando a Nina, para concluir: "¡A disfrutar, señores! ¡Los quiero a todos!", escribió.