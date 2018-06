Tomá: Sol Pérez ubicó a Horacio Cabak tras su comentario machista

El vestido que Sol Pérez lució en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2018 sigue dando que hablar: le llegan críticas y ella las responde una a una.

A lista de comentarios negativos de diseñadores y panelistas, se sumó en la últimas horas la de Horacio Cabak, conductor de La jaula de la moda.

El ex modelo dijo: “A los hombres ese look les gusta en determinadas ocasiones, no en una alfombra roja, no en un evento. Por ahí en la habitación temática de un albergue transitorio".

Sol respondió al exceso de testosterona de Cabak en Twitter y en el programa Pampita online.

Lean el comentario de este hombre si se lo puede llamar así @HoracioCabak que asco, vos y tu programa https://t.co/AJ45Xki9sh — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 5 de junio de 2018

Luchamos para que no haya agresion. De que se trata de ver quien hace sentir peor a una persona? Se puede decir no me gusta, pero esta para un albergue transitorio? @HoracioCabak vergüenza !!!! https://t.co/TjWciTpCmn — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 5 de junio de 2018

En Pampita Online, Sol siguió con su descargo: "Me parece súper desafortunado, pero estaría bueno que todos los que hablaron en un momento cuando Cacho Castaña dijo esa frase... Me encantaría que salgan a escuchar la frase de este hombre, si es que se le puede llamar hombre, porque para mí no".

"Yo tengo muchos seguidores, mujeres y hombres, me cruzo mujeres que me felicitan. A la gente le gustan las personas reales. Por eso yo creo que estas opiniones y esta falta de respeto para las personas tienen que terminar", continuó.

"Se la pasan diciendo cosas gravísimas, como que una persona con 4 kilos de más no puede ser tapa de revista. Medina Flores dijo que nadie se casaría conmigo por mi color de pelo", reclamó Pérez.

Por último, agregó: "Aunque me pida disculpas, primero que habla en general... «a los hombres no nos gusta». Me parece un asco".