Tras un comentario de Mirtha, Nai Awada estalló contra Macri

Y es mentira que no me conoce . La diferencia es que no me saludaba nunca x los dichos de mi padre y me miraba mal cuando jugaba con mi primita . En fin cada uno sabe quién es . No pienso hablar de él señor presidente "mi tío" https://t.co/NVxtlHjdA3

— N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 25 de febrero de 2018