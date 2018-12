Tremenda versión: Paul McCartney tocó “Get Back” con Ringo Starr y Ron Wood

¿Qué harías si durante un show de Paul McCartney se suben al escenario –por sorpresa– Ringo Starr y Ron Wood?

Eso hicieron las y los presentes al concierto que el bajista ofreció el último domingo en Londres cuando su ex compañero en The Beatles y el guitarrista The Rolling Stones se subieron al escenario para interpretar juntos “Get Back”.

La feliz coincidencia ocurrió durante los bises del recital que McCartney brindó en el O2 Arena de la capital inglesa. El concierto es parte de la gira Freshen Up, la misma que lo traerá el próximo 23 de marzo a la Argentina.

A lo largo de casi tres horas, el músico dio un show centrado en canciones de The Beatles, al que sumó algunos temas del flamante Egypt Station –su último disco– y grabaciones su carrera solista y al frente de Wings.