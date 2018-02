Tremendo: le quedaban 10 segundos y una palabra para ganar el Rosco

La talentosa Martina, última campeona de Pasapalabra (El Tres), volvió a enfrentarse al temible Rosco en busca de alzarse con 1.260.000 pesos en el pozo acumulado del juego. El dato es que la participante quedó a tan solo una palabra de la hazaña.

Iván de Pineda le preguntó qué pensaba hacer si ganaba el premio, para sacarle un poco de nervios y dramatismo a la situación, y la joven campeona respondió que iba a "ayudar a mi familia".

"Aquí estamos. Nueve segundos. Veinticuatro respuestas correctas. Contiene Y. Torre hecha comúnmente para registrar de ella el campo o el mar y dar aviso de lo que ocurre", leyó Iván.

Martina ya había avisado que no lo sabía y arriesgó "cayo".

"No. No lo puedo creer. Si vamos por la ruta 2 también encontramos un lugar que se llama así y vende medialunas", contó Iván. Entonces, Martina exclamó: "¡Atalaya! Igual no sabía que significaba eso. Te digo la verdad."

Este viernes, Martina regresa a Pasapalabra y tendrá una chance más de enfrentarse al Rosco. ¿La tercera será la vencida?