Tres anuncios por un crimen, gran ganadora en los Premios Bafta

El último domingo se entregaron los Premios Bafta 2018, que otorga la Academia Británica de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Television. La grana ganadora de la gala fue Tres anuncios por un crimen que se alzó con cinco créditos.

El film de Martin McDonagh triunfó en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Actriz (Frances McDormand), Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell) y Mejor Guión Original

La ceremonia –el premio es conocido como el Oscar británico– de desarrolló en el Royal Albert Hall de Londres.

Sin embargo, la cinta perdió en el rubro de Mejor Dirección, que fue para Guillermo Del Toro por La forma del agua, la otra favorita para los premios de la Academia de Hollywood.

El film también obtuvo el Bafta a la Mejor Música, para Alexandre Desplat, y diseño de producción.



La estrella de la serie inglesa Absolutely Fabulous, Joanna Lumley, fue la presentadora del programa, que luego se emitirá por BBC America en los Estados Unidos y la BBC One en Inglaterra.

Las horas más oscuras se alzó con con dos premios: Mejor actor para Gary Oldman y Mejor maquillaje.

La estrella de la serie inglesa Absolutely Fabulous, Joanna Lumley, fue la presentadora del programa, que luego se emitirá por BBC America en los Estados Unidos y la BBC One en Inglaterra.

La lista de ganadores y ganadoras:

Película: “Tres anuncios por un crímen”, de Martin McDonagh

Película Destacada Británica “Tres anuncios para un crimen”, de Martín McDonagh

Película Extranjera (no hablada en ingles): “La doncella”, de Park Chan-wook y Syd Lim

Director: Guillermo del Toro, por “La forma del agua”

Actriz: Frances McDormand por “Tres anuncios por un crimen”

Actor:Gary Oldman, por “La horas más oscuras”

Actriz de Reparto: Allison Janney, por “Yo, Tonya”

Actor de Reparto: Sam Rockwell, por “Tres anuncios por un crimen”

Guión Original: Martin McDonagh, por “Tres anuncios por un crimen”

Adaptación: James Ivory, por “Llámame por tu nombre”

Fotografía: Roger Deakins, por “Blade Runner 2049”

Edición: Jonathan Amos y Paul Machliss y “Baby: el aprendiz del crimen”

Musica: Alexandre Desplat, por “La forma del agua”

Sonido: Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por “Dunkerque”

Vestuario: Mark Bridges por “El hilo fantasma”

Maquillaje y peluquería: David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazujiro Tsuji por “Las horas más oscuras”

Opera prima: al guionista y director Rungano Nyoni y a la productora Emily Morgan, por “I Am Not a Witch”

Diseño de Producción: Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau, por “La forma del agua”

Efectos Visuales: Gerd Nefzer y John Nelson, por “Blade Runner 2049”

Documental: “I Am Not Your Negro”, de Raoul Peck

Animación: “Coco”, de Lee Unkrich y Adrian Molina

Mejor Cortometraje de Animación: “Poles Apart”, de Paloma Baeza y Ser En Low

Mejor Cortometraje: “Cowboy Dave”, de Colin O'Toole y Jonas Mortensen

Estrella en Ascenso (voto del público): Daniel Kaluuya, por “Huye!”