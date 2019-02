Ulises Jaitt demandó a Carolina Papaleo y ella redobló la apuesta

Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt, demandó a Carolina Papaleo porque habló sobre la salud de la modelo hallada muerta el sábado pasado en la cama de un salón de fiestas. Papaleo había hecho alusión a los problemas de adicción de Natacha Jaitt en el programa de televisión de Mauro Viale, y enojado de esta manera a Ulises. Lejos de retractarse, la hija de Irma Roy volvió a hablar de la salud de Natacha.

En Incorrectas (América), el programa que conduce Moria Casán y del que Papaleo es panelista, la actriz justificó sus declaraciones, a pesar del enojo de Ulises: "(En el programa de Mauro Viale) Dije: «¿Por qué no decimos la palabra? Porque si no es un tabú. Alguien que está consumiendo sustancias puede no estar en sus cabales, no cuidarse y contagiarse una enfermedad como ésta». Por eso lo dije. No te puedo decir cómo se me vinieron encima en las redes".

"Lo que dicen en las redes te tiene que chupar los huevos que no tenés. No me importa el horario ni nada, me supera la contradicción y el mamarrachismo”, la respaldó Moria.

Luego, Papaleo volvió a referirse a la salud de Natacha. Contó que tuvo acceso a unos estudios que la conductora de El ascensor se había realizado hace dos meses cuando entró al hospital Tornú “con un cuadro que no se murió de casualidad".

Más temprano, Ulises había advertido sobre la circulación de estudios médicos falsos, parte de una operación de prensa en contra de Natacha. "Mi hermana merece saber lo que le pasó y miré al cielo y juré dejar la vida para saber qué pasó. Duermo tres horas, estoy atento a mis sobrinos, los llevo a comer, investigo como un fiscal más desde mi punto de vista", dijo.