Un 10: el deseo de Marcelo Polino de adoptar a dos hermanitos

El conductor Marcelo Polino habló de lo engorroso que le es llevar adelante un trámite de adopción que comenzó hace cinco años.

Ante la imposibilidad de lograr avances, en una entrevista con la revista Paparazzi reveló una conversación que tuvo con la cantante Lucía Galán que le hizo rever su idea.

"Yo hablo mucho con ella, que tiene su hogar, y me dice que trate de adoptar dos hermanitos porque puedo tener más chances", contó, y agregó: "Se que si hubiera alquilado un vientre hoy el chico estaría el primer grado. Es así, lamentablemente"

"Eso me da muchas más posibilidades. La opción de uno es casi imposible", resaltó Polino, y agregó que se tomará unas vacaciones para pensarlo bien y poner su deseo en marcha.

"Me lo tomo como una manera de devolverle a la vida todo lo que me dio, yo vengo de muy abajo y a mí me fue re bien, entonces si le puedo dar salud y educación a un nene, buenísimo", remarcó.

Ya imaginando esta posibilidad de adoptar a dos hermanos agregó: "Estoy súper preparado, tengo un departamento en planta baja y me compré el de al lado y lo junté para que viva alguien con nosotros para ayudarnos".