Un actor hizo un "desnudo completo" en pleno temporal de nieve

Pero uno de los videos sorprendió a sus seguidores, allí se puede ver al actor de espaldas, totalmente desnudo, tapándose la cola con un copo de nieve realizando un particular bailecito. Eso sí, para resguardarse del frío se puso una gorra y una bufanda. El posteo que ya tiene 16 mil reproducciones lleva la frase: “No soporte la tentación”.

El actor Favio Posca, fiel a su estilo, se animó a desnudarse en pleno temporal de nieve en Neuquén y grabó un video haciendo un particular pasito que luego subió a las redes sociales.

