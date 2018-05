Un audio expone el motivo de la pelea entre Jorge Rial y su hija

La pelea mediática entre Jorge Rial y su hija Morena se alimentó ahora de un nuevo elemento: un audio del conductor discutiendo con la joven.

El audio da pie a quienes dicen que el origen de la pelea tiene que ver con el novio de Morena, Facundo Ambrosioni.

“¿Vos te pensás que el pibe ese está con vos porque te quiere? ¿O el otro? ¿De verdad lo pensás? No puedo creer que me digas eso”, dice Jorge Rial en un momento.

Según la revista Pronto, Morena gastó sus ahorros en pagarle el abogado al padre de Facundo, Norberto Fabián Ambrosioni, quien se encuentra preso e imputado por “asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de La Trenza, un grupo al que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros, y que terminó con la detención de más de 21 personas”.

Rial también hace mención a Córdoba, de donde es oriundo el novio de su hija. “Vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros, y te lo estoy grabando para que uses esto, porque sé que me vas a traicionar. Estás así porque vos por guita así lo vas a hacer. Me harté de todo. No lo voy a cagar a trompadas, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La con… de su madre a todos. Harto me tienen”, agregó.

El periodista también la culpa de haber intercedido en sus parejas y le recrimina que no estudió nada.

Mientras tanto, Morena publicó fotos junto a Ambrosioni.