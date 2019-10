Rosario se pondrá en el centro de la escena musical con la realización de la segunda edición del Festival Bandera. Este sábado (12 de octubre) desde las 14, en el óvalo del del Hipódromo de Rosario (Parque Independencia) habrá música en vivo, expresiones artísticas y gastronomía.

Repartidas en tres escenarios, más de 20 bandas y solistas tocarán sus canciones; seis más que en la primera edición del evento.

La Vela Puerca, Eruca Sativa, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señálemelo, Indios, Militantes del Climax, Salvapantallas, Kunyaza, Joystick, Pablo Dacal, Patagonia Revelde, Muñecas, Miss Bolivia, Marilina Bertoldi, Perras On The Beach, Muerdo, Jeites, Eli Almic, Calíope Family, Villa Diamante DJ Set, Dak1llah, Luyara Tink, Frente Cumbiero Dj Set, Los Peñaloza y e. Coro Qom Chelaalapi, Lagartijeandointegran en line up del evento.

A la grilla se suman el grupo de improvisación teatral Improcrash, intervenciones artísticas y shows de artistas visuales en pantalla grande. El evento contará con espacios gastronómicos y venta de merchandising.

En Rosario, las entradas anticipadas están a la venta en Amadeus (Córdoba 1369 Local 9) y Rosariorock (Palace Garden, primer piso). Online se consiguen a través del sistema TuEntrada.com.