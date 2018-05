Un muñeco de acompañante, el particular método anti robo de Stefy Xipolitakis

Stefy Xipolitakis compartió en las redes sociales la ocurrencia que tuvo luego de quedar muy asustada por el robo que sufrió de su cartera mientras viajaba en su auto.

La modelo y animadora sentó un muñeco inflable en el lugar del acompañante en su vehículo para que desde afuera y a simple vista parezca que viaja acompañada y no sola, ya que la violenta situación que le tocó vivir fue cuando manejaba y un delincuente en moto rompió el vidrió y escapó tomando sus pertenencias.

"Si no hay nadie que me ayude y no busco una solución, tengo miedo de salir a la calle. Entonces, me acompaña él, que todavía no tiene nombre. Y me ayudó mucho, así que te puede ayudar a vos también", comentó en un posteo en la red social Twitter.