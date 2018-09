Un "pepino” y algo más: Chilavert cruzó duro a Alexander Caniggia

Alexander Caniggia trabaja de mediático, de publicar fotos y videos en las redes y, también, de pifiarla casi a diario.

En su rol de discípulo de cabotaje de Ricardo Fort, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis le envió un video/saludo al periodista Ángel de Brito que fue registrado en un yate, en Miami.

"Acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla. Ahora les muestro, tranquilos ustedes. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo. Para eso está el Instagram. Si no, ustedes jamás podrían subir a un coso así. Disfruten de la high society", se lo escucha decir a Alexander, entre insultos sin filtro.

El posteo del conductor de Los Ángeles de la mañana se viralizó y entre todas las respuestas que recibió, hubo una que llamó la atención por quién lo dice y qué: el ex arquero de Vélez José Luis Chilavert.



No es el primer video en el que Alexander ostenta una vida de rico. Ya había ido en el mismo sentido con un posteo previo.