Un tiempo de cambios: Aca Seca toca Trino, su cuarto disco

Este sábado a las 21, el trío Aca Seca presenta Trino, su cuarto disco de estudio. Integrado por Andrés Beeuwsaert, en teclados, piano y voz; Mariano Tiki Cantero, en percusión, batería y voz; y Juan Quintero, en guitarra, y voz, el grupo desplegará su universo sonoro en el Galpón de la Música, Estevez Boero 980.

“Es el primer disco que vamos a hacer solos, sin invitados, y eso tiene un significado. Es, de alguna manera, de cerrar un gran ciclo de un sonido", dijo Mariano Cantero a Rosario3.com.

Aca Seca lleva dos décadas enhebrando voces e instrumentos en una constante búsqueda que se inclina más por los cruces en los escenarios que por el trabajo en estudio.

"Mantenemos esa cosa vital que es tocar, salir a tocar. Es así, sin vueltas"

El trío vocal instrumental editó tres discos de estudio: el homónimo, lanzado en 2003; Avenido, en 2006; y Ventanas, en 2009. Trino cierra la lista nueve años después del último.

Casi como una invitación a quien quiera ver más allá de las coincidencias, Trino puede definirse como "tres partes de una totalidad" y fue grabado por el trío en tres estudios distintos: Los Elefantes, Estudio Doctor F. y EcoStudio. Y es el cuarto opus. Un cambio.

A la hora de explicar las diferencias con respecto a los registros previos, Cantero señaló que se trata de “un disco sin tanta sobregrabación”: “En Ventanas hay más invitados, en algunas canciones hay un sonido más camarístico. Acá la intención era hacer algo más crudo, y el resultado es un sonido más caliente. Yo creo que es como una síntesis de lo que venimos haciendo."

En el cambio, según explicó el músico, resultó clave la participación de Sebastián Perkal en carácter de productor y actual sonidista del trío.

“Es la mirada de alguien que viene «de afuera». El viene más del palo del rock, aunque trabajó con otra gente que no es del rock; pero tiene esa cabeza que nos interesó mucho a la hora de abrirnos, abrir la sonoridad de Aca Seca que tenemos de tocar desde hace tanto tiempo. Eso nos puso en una situación de comodidad y también en situación de decir «bueno, vamos a buscar». Y en ese sentido, el mixturar, el probar un sonido más eléctrico que entre en conflicto con lo que hacíamos y que resulte algo interesante de ahí”, reflexionó Tiki.



El álbum está integrado por diez temas que incluyen “Ir Yendo” (Edgardo Cardozo), “Otro atardecer” y “Ceibas” (Sebastián Macchi), “Puerto Pirata” (Jorge Fandermole), “A mi patrón” (Federico Parra) y composiciones propias como “Paseo” y “Bandera”.

“Son canciones que nos emocionan y que pudimos tomar y hacerlas nuestras. Trino es música alegre, digo, con tanta cosa fea dando vueltas es como que nos salió un disco feliz, alegre. Así lo escucho yo”, abundó el percusionista.

—¿Por todo esto decís que Trino «cierra un gran ciclo de un sonido»?

—Me parece que este disco tienen una vueltita, no es que vamos a cambiar todo. Admiro a la gente como (Luis Alberto) Spinetta que arma proyectos dos años y después cambia todo. De alguna forma, uno corre hacia eso. Es un poco peligroso quedarse en lo que hay. Es como el alimento; es algo que no termina nunca. Un ejemplo es la canción española «La cigüeña» que tiene otra sonoridad; tiene relación con música de acá, pero hay ahí hay algo distinto para habitar. Es empezar a buscar: el riesgo es lo que motoriza todo. En ese caminar seguimos viajando, escuchando músicas, conociendo gente que intervenga en la música nuestra y nosotros en la de ellos

Durante el recital de este sábado, Aca Seca recorrerá las canciones del disco en formato trío, sin sumar músicos o músicas al escenario, con la intención de respetar el álbum en el modo en que fue registrado: “Se percibe más el trío con eso de los «no invitados». Hay una intención adrede de buscar un audio más caliente, y así lo logramos”.

Fuente: Facebook.com/acasecatrio



Sobre el presente del grupo gestado a mediados de 1999 –cuando sus integrantes cursaban en Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, Cantero afirmó que más a llá de colaboraciones con otros músicos y músicas en este tiempo, "el trío siempre estuvo".

“Mantenemos esa cosa vital que es tocar, salir a tocar, que por allí no es algo que se refleja en los discos. Si no hay nada para decir no lo decimos. Y si lo hay, nos juntamos y empezamos a preparar el disco. Es así, sin vueltas. Nuestra actividad está concentrada en tocar, a lo que se suma la cantidad de cosas que uno va a haciendo. Pero el trío siempre estuvo. Es como su fuese una casa, nuestro hogar", cerró.