Verónica Monti, última pareja conocida del cantante tomó notoriedad tras el accidente que sufrió Sergio Denis en Tucumán al caerse del escenario en medio de un show. Sin nombrarlo por cuestiones legales, hizo referencia a la salud del artista y reveló detalles desalentadores.

Luego de que en las últimas horas Carlos Hoffmann, hermano del cantante, asegurara que Sergio "está perfecto físicamente, pero no reacciona", Verónica reveló el dramático estado de salud que transita.

"Se van a cumplir 4 meses y medio, nunca despertó y él ya entró en estado vegetativo, solamente respira por sus propios medios. Está ciento por ciento ausente y no siente nada. Es dolorosa la situación y es doloroso no haberlo podido ver en estos cuatro meses y medio. Que entró en estado vegetativo es algo médico no algo que digo yo, varios neurólogos han hablado en televisión diciendo que si pasan tres meses y no hay una reacción automáticamente se entra en ese estado”, explicó Monti, cuidándose de no nombrar al músico, debido al bozal legal que le puso la familia según publicó Exitoina.perfil.com.

Vale recordar que la restricción que le impusieron para referirse a las cuestiones personales de Denis llegó luego de que hablara y difundiera cuestiones muy íntimas. “Me venía repitiendo mucho que estaba cansado de ser Sergio Denis. Estaba muy solo, abandonado prácticamente, estaba todo el tiempo encerrado en la casa hasta el momento de ir a hacer los shows. Estaba abandonado por la familia, sobre todo afectivo. Se veía en su mirada una tristeza enorme y una soledad...”, dijo ni bien ocurrió el accidente, apuntando contra los familiares del artista.

Pero luego se difundieron los últimos e impactantes chats que mantuvo con Sergio. “Te quiero, me quedo en cama un día más. Capaz que esta noche Dios me escucha más a cambio de mi compromiso y empiezo una nueva vida”, fue una de las frases más fuertes que se conocieron.

El momento que más enojó a los Hoffmann fue cuando, en una entrevista con Intrusos, Verónica dijo que el cantante era adicto a la cocaína. “Sergio es una persona enferma y con adicciones a tratar. Hay que poner el ojo sobre las adicciones, hay millones de personas así y está bueno que se haga”, aseguró, y agregó: “Puramente cocaína, empezó a los cuarenta, por lo que estuvo treinta años”.