Vicuña habló sobre el "contrato prenupcial" con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló sobre el contrato prenupcial que firmará próximamente con María Eugenia “China” Suárez, con quien está en pareja desde fines del 2015, post escándalo del motorhome, y tiene a una hija de un año, Magnolia.

En diálogo con un movilero de Infama (América), el actor chileno protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza se vio incómodo ante la situación de charlar sobre el asunto y no quiso ahondar en detalles al respecto.

“Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor”, declaró Benjamín para el programa conducido por Pia Shaw.

Tras una repregunta del cronista para que brinde más datos al respecto, Vicuña reiteró su consigna anterior: “Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace”.

Ante la consulta sobre si le parece que es una decisión material, el actor de la tira de Pol-ka y El Trece repitió una vez más su parecer. “Son decisiones que cada pareja toma, no voy a dar más detalles”, sentenció.

La noticia se hizo pública cuando Eugenia Suárez aseguró que sigue en pie el plan de casarse pero que primero debían terminar con los trámites previos. "¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup, con todo claro... No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás".

Además de los bienes materiales que han cultivado cada uno por su lado, la pareja debe resguardar los bienes más preciados: sus hijos. Benjamín es padre de Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita Ardohain, mientras que la China es madre de Rufina, de su relación tuvo con Nicolás Cabré. Ambos le dieron la bienvenida juntos hace un poco más de un año a la pequeña Magnolia.