Hoy todo el mundo habla de Joaquin Phoenix, el protagonista de la película Joker. Pero quien le abrió la puerta de la actuación fue su hermano, River Phoenix, que tenía una carrera prometedora, pues se había convertido en una gran estrella juvenil, pero murió trágicamente a los 23 años, cuando estaba por cantar en un club nocturno que era propiedad de Johnny Deep.

Ahora, en pleno éxito por su rol como el Guasón, Joaquin Phoenix recuerda que River le pronosticó: “Vas a volver a actuar y serás más conocido que yo”.

“No me lo preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha dado una vida increíble”, dijo un emocionado Joaquin Phoenix, de 44 años, el pasado 10 de septiembre al aceptar un premio del Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá) por su papel protagonista en "Guasón".

Joaquín había tenido algunas frustraciones como actor infantil, pero River lo estimuló nuevamente, según contó, “haciéndole ver” el film de Martin Scorsese “Toro salvaje”.

River Phoenix murió en la vereda de The Viper Room, un club nocturno de West Hollywood (Los Ángeles, Estados Unidos), entonces propiedad de Johnny Depp, entre los brazos de Joaquin y de Rain, otra de sus hermanas, quien trató de reanimarle con la respiración boca a boca.

Su novia, la actriz Samantha Mathis, también estaba presente, así como varios músicos (el actor tocaba en una banda).

“Sé que estaba colocado, pero la heroína que lo mató no apareció hasta que entramos en The Viper Room. Tengo mis sospechas sobre lo que sucedió, pero no vi nada”, le contó el año pasado Mathis al diario británico The Guardian, la primera vez que habló públicamente sobre el tema.

El joven actor colapsó por una sobredosis de heroína y cocaína. Fue el 31 de octubre de 1993.

Estrella precoz

A pesar de que tenía solo 23 años, River Phoenix ya se había convertido en una verdadera estrella.

Había debutado a los 12 años en televisión, en la serie Seven Brides for Seven Brothers ("Siete novias para siete hermanos"). También en ese programa actuó Joaquin: tenía 8 años.

River pasó al cine, donde su primer papel fue en una película que se convirtió en clásico, “Stand by me” (Cuenta conmigo), de 1986. Algunos dicen que esta película inspiró la serie de Netflix Stranger Things.

En 1986 tuvo otro papel principal en La costa Mosquito y uno de sus trabajos más aclamados llegó poco después en Running on Empty (Al filo del vacío), de 1988, que le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro.

También fue premiado por su papel como Mike Waters, un joven homosexual con narcolepsia, en My Own Private Idaho (Idaho: El camino de mis sueños), de 1991, junto a Keanu Reeves.

En cuanto a su última película, Dark Blood (Sangre oscura), de 1993, fue póstuma al actor.

Mientras se filmaba esta película fue, justamente, que River Phoenix murió en Los Angeles.

El director era el holandés George Sluizer, quien contó que vio a River unas cuatro horas antes de que falleciera y le dijo que iba a salir con amigos.

Sluizer dijo de Phoenix que era "una persona ligeramente frágil" por su adolescencia problemática y su consumo de drogas. Yo creo que lo de aquella noche fue un accidente, una mezcla de cosas (heroína y cocaína) que no se deben combinar”, agregó.

La infancia

River Phoenix nació en una cabaña en Oregón (Estados Unidos) en 1970, y se crió, al igual que sus cuatro hermanos, en la secta religiosa “Hijos de Dios”.

El grupo, conocido también como "La Familia", enfrenta acusaciones de abuso sexual y físico de menores, incluyendo violencia sexual, incesto y lavado de cerebro.

Por si eso fuera poco, su familia vivía en condiciones de pobreza. Después de viajar por varios lugares de Estados Unidos, vivieron en México, Puerto Rico (donde nació Joaquin) y Venezuela.

Los niños nunca fueron al colegio ni recibieron una educación formal.

River de a poco se convirtió en sostén de la familia. “A una edad temprana, River hacía cola en las esquinas, haciendo proselitismo para el culto. Si no llevaba suficiente dinero a casa al final del día, su familia no comía”, escribió Gavin Edwards, autor de Last Night at the Viper Room: River Phoenix and the Hollywood He Left Behind ("La última noche en el Viper Room: River Phoenix y el Hollywood que dejó atrás"), de 2013.

Más tarde, su familia abandonaría la secta y regresaría a Estados Unidos escondida en un barco de carga. De ahí el apellido Phoenix: el ave que vuelve a empezar, que resurge de sus cenizas.

En Estados Unidos River comenzó a ganar más dinero con la actuación.

Su novia contó que al joven nunca le gustó la fama, pero sí la idea de usarla para hacer activismo en pro de los derechos de los animales y del veganismo, dos grandes convicciones del actor.

La música le gustaba más que actuar. Y en eso estaba cuando lo encontró la muerte.