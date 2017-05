Video: El Pepo tuvo un accidente en un recital en Bahía Blanca

El hecho ocurrió este domingo mientras el músico daba inicio al show y una importante estructura del escenario que sostiene el telón se le cayó encima y lo dejó tirado en el piso. Tras el incidente El Pepo tuvo que recibir asistencia médica y se suspendió el recital. Aunque todavía no hay parte oficial con respecto a su estado de salud.

