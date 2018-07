Video: Panam se enojó en un programa que mostró sus comienzos

Panam se enojó en un programa de televisión que exhibió un video sobre su carrera con escenas de sus inicios, en las que se la puede ver con poca ropa. Ayer, en el programa Hay que ver, que Denise Dumas y José María Listorti conducen en El Nueve, la conductora se manifestó muy molesta y se vivió un momento muy tenso.

Según informó el sitio TN, pasaron un compilado con sus inicios, cuando era una "chica Sofovich" y se sintió muy incómoda y con los ojos llorosos, expresó que le parecía una falta de respeto. "Ya hace 17 años que estoy en un lugar que creo que es muy angelado, donde me dedico a los niños. Me parece una falta de respeto que pasen cosas que pasaron 20 años atrás sin necesidad, pero no tengo nada que esconder. Todo eso lo hice los primeros años, ya hace años que no ponen ese archivo", disparó.

Luego aseguró que asistió al ciclo porque Denise era su amiga pero que se sentía mal por lo ocurrido: "Yo vengo a festejar mis 17 años en el infantil con toda la onda, y me ofrecieron desde el Bailando hasta otras cosas que, por preservarme, no lo hice porque nunca más salí en ropa interior. Tuve mucho respeto por lo que hago y ponerme ese archivo me parece un poquito fuera. Vengo porque Denise en mi amiga, pierdo tiempo en venir y me hacen eso, la verdad es una falta de respeto".

Por último, dijo que en Cortá por Lozano la trataron mejor, aunque negó estar enojada: "Soy hija de italianos y digo todo lo que pienso, no tengo por qué caretear nada. No había necesidad porque había tantas cosas para decir. Me parece que está fuera de contexto. En vez de pasar un informe en el que mimás al invitado, dejás de estar con tus hijos o los ensayos para acercarse a un canal, pasas ese informe que deja mucho que desear. No hace falta enfocar un primer plano de esas partes porque ya no vendo eso", lanzó.