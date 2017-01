Video: Vicky Xipolitakis jugó al tenis en malla en México

En el país azteca, la exuberante rubia, no pasó pasó desapercibida, tomó sol en la pileta del hotel con una diminuta Bikini y jugó al tenis con una malla blanca de profundo cavado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo