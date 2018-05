Video: el enojo de Jey Mammon que descolocó a Pampita

Un momento tenso protagonizó el humorista Jey Mammon en el programa Pampita Online, cuando aseguró que no iba a volver a participar porque no lo habían tenido en cuenta en toda la emisión. La modelo quedó muy sorprendida ante su comentario tan directo.

Según publicó Infobae.com, como Sol Pérez -integrante fija del programa- estaba haciendo móviles en la calle, Jey Mammon fue el elegido para ocupar su lugar en la mesa el lunes pasado. Al parecer, a lo largo de la emisión el humorista tuvo escasa participación y cuando el programa estaba por terminar, la conductora se refirió a él como "Joy" en vez de "Jey" y eso provocó su enojo.

“La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire: al pedo vine acá. Más al pedo que Jey en el programa de Pampita", sorprendió. "Estuvo buenísimo el programa, pero me gusta más verlo desde casa. Todo una joda: viene el Ruso (un productor) y me dice 'me encantaría que vengas todos los días'. Falta que salga el dinosaurio Bernardo y es una cámara oculta de VideoMatch. No te puedo creer", dijo visiblemente molesto.

Pampita intentó contenerlo con su sonrisa, lo invitó a quedarse en la mesa, ya que a través de la señal KZO el programa se extiende media hora más: "Sigan en cable, yo me voy a mi casa", fue la respuesta. "¿Pero vas a volver o no?", le preguntó siempre sonriente. "No, chicos. Estoy hablando en serio, me cago de risa pero para qué me hacen venir". Pampita intentó calmarlo: "Te queremos escuchar".

"Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días desde mi casa pero por momentos no lo entiendo y hoy entendí por qué no lo entiendo: no se sabe para dónde va nunca. Gracias por todo", insistió inconmovible.