Viernes (al fin): música, teatro, cine y cultura

La yapa

Actividades en la MicroFeria de Arte Rosario

A las 18, Encuentros de café: diálogos sobre Graciela Sacco y las mujeres en el arte.

A las 19, El Micro de las 19, eventos mínimos en distintos sectores de MicroFeria.

A las 19.15: Microdancing, sets de artistas. DJs_Lolo y Lauti. En el CEC, Paseo de las Artes 310. Gratis

A las 20, inauguración de Nuevas esculturas, de Mariana De Matteis, con curaduría de Laura Hakel. En Diego Obligado Galería, Güemes 2255. Gratis.



Entre los estrenos de la semana, Los buscadores. Con Tomás Arredondo, María Cecilia Torres, Mario Toñánez y Christian Ferreira. Dirección: Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. Comedia fantástica. Paraguay.

A las 21, audiciones abiertas al público del Festival Tanta Danza. En La Comedia teatro municipal, Mitre 950. Gratis.

En Hip Hop

Grupo: Style Axe & Sistema Urbano. Coreografía: Freestyle Reggaeton Fusión

Grupo: Estudio Toda la danza. Coreografía: Golden Crew.

Grupo: Exanity. Coreografía: IT (Eso)

Grupo: r.o breakers. Coreografía: Naturaleza libre

Grupo: The Project. Coreografía: Cuba

En Jazz/Contemporáneo

Grupo: Estudio Toda la Danza. Coreografía: La Memoria

Grupo: Compañía Juvenil Quinta Esencia | Coreografía: Mi Casa, mi Pueblo, la soledad

Grupo: Terpsícore. Coreografía: Territorios

Grupo: Academia de Estela Taborda. Coreografía: Stand By Me

Grupo: Jazz Dance it. Coreografía: Primavera