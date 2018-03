¡Y fue en Argentina! El doble de Luismi confesó que lo reemplazó en un show

El doble de Luis Miguel confesó que hace ocho años se hizo pasar por el cantante mexicano, y fue nada menos que en Argentina en un show que brindó en San Luis.

Andrés Rey contó al medio Cadena 3 que muchas veces lo contratan para hacerse pasar por él cuando no quiere dar notas o mostrarse, o surgen problemas técnicos o contractuales en un recital que lo ofenden.

"Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también que se fueron armando distintos tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows", dijo.

"Yo soy un actor que me contratan para realizar una actuación en un lugar determinado. A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente", agregó.

La entrevista la cerró afirmando "Los invito a ver videos". Aquí una filmación del recital que dio Luismi, o mejor dicho Andrés Rey su doble, en San Luis en 2010.