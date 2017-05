Ya llegó la tarjeta de casamiento de Messi y Juan te la muestra

Leo Messi y Antonela Roccuzzo le pusieron fecha a su boda, será el próximo 30 de junio y si bien en un principio se creía que la fiesta se iba a realizar en en una finca que la pareja tiene en Arroyo Seco, al parecer será en los Salones de Puerto Norte.

Desde hace un tiempo se especula de cómo será el vestido de la novia, de qué color será el traje de Messi, quienes vendrán a la fiesta. Pero el as bajo la manga lo tenía el periodista Juan Junco, quien en el "kiosco" que tiene en De 12 a 14 (El Tres) no solo confirmó la fecha del enlace entre Antonela y Leo, si no que además, mostró la tarjeta de casamiento.

“Invitan a usted a compartir la ceremonia y la fiesta con motivo de su casamiento. Viernes 30 de junio. Salones Puerto Norte. Av Carballo 150”, reza el texto de la invitación.

Junco destacó la calidad del papel de la tarjeta y del sobre, pero nunca reveló de quien era la invitación o si era a él a quién le había llegado la participación. Por las dudas el periodista de espectáculos tiene preparado un saco y un moño acordes a la ocasión. ¿Abajo se pondrá jeans?