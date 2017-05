Leo Messi y Antonella Roccuzzo le pusieron fecha a su boda

Leo y Anto se conocen desde antes de los 10 años, su primo Lucas Scaglia jugaba al fútbol en la inferiores de Newell´s junto Messi quien desde siempre aseguró estar enamorado de ella. Con el correr de los años se hicieron inseparables y cuando él se fue a vivir a España, la morocha no dudó ni un instante en seguir tras sus pasos.

