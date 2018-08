Yanina Latorre cruzó a Luli Salazar por la “brujería” de Redrado

Un nuevo escándalo enfrentó (otra vez) a Luciana Salazar y Martín Redrado. La modelo deslizó ante la pregunta de una seguidora de Twitter que su ex le realizó una brujería.

Esta acusación terminó en un ida y vuelta entre Redrado y Salazar, que luego llegó al piso de Los Ángeles de la mañana.

Allí Yanina Latorre, panelista del programa que seguís en las mañanas de el Tres, cruzó a Luli por la acusación.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito, Salazar contó via telefónica detalles de los vaivenes que tuvo en su relación con el economista. Incluso, reveló que Redrado quiso recuperar la relación, pero al enterarse de que él estaba en pareja, ella se negó.

Entonces, habló Latorre. "Es un ataque de celos lo que estás teniendo. Es de lo único que hablaste. Vos no soportás que él esté con otra", dijo.



"A mí no me gusta el juego del puterío", respondió Luli. Pero Yanina fue por más: "Cuando uno soltó a un hombre, ¿qué te importa que se acueste con una o con 20? Que las enfieste y que les explique si se va a casar o no".

Con el asunto desbocado, Ángel De Brito decidió silenciar a la panelista y pidió que le apaguen los micrófonos.