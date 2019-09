Aunque Alina Moine lo desmintió, Yanina Latorre insistió en que la periodista y el técnico de River Marcelo Gallardo estaban de romance y aseguró que el mismo se terminó. “Él la dejó, ella está amargadísima”, contó la panelista de Los ángeles de la mañana.

Según la panelista, Gallardo tomó la decisión por la molestia que la relación generó en sus hijos. Por, eso, agregó, sintió que lo más prudente era ponerle punto final a la relación con Alina y preservar a su ex, Geraldine La Rosa, y al pequeño Benjamín Keanu, nacido el 24 de julio.

Pero además, Latorre dijo que el Muñeco culpa a Alina de la filtración a la prensa con la intención de apurar un blanqueo de la relación.

Por último, Latorre agregó un tercer dato sobre la vida romántica de la periodista rosarina. "Ella tenía a otro, uno muy famoso, y estaba entre los dos y eligió a Gallardo. Le salió mal".

Alina desmintió todo y dijo que si bien había tratado con Gallardo en diferentes oportunidades por su trabajo, nunca había existido nada romántico entre ellos. "Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No tengo ni idea de dónde salió. Lo desmiento. No estoy con Marcelo", aseguró.