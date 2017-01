¿Cómo no creer entonces en el azar, en las sintonías y en dejarse llevar por un impulso?

Todo eso pensó Vladimir en la caminata desde donde se bajó de la línea B, en la esquina de la sede que el Jockey Club tiene en el centro, hasta la Fluvial Station de Nueva York, desde donde en ese entonces salían los barcos. Serán unos 600 o 700 metros. Algunos seguidores del maestro pugnan porque esa marca ingrese al libro Guiness como récord mundial de pensamientos en caminata. Pero esta columna sostiene que Vladimir no hubiera estado de acuerdo, que otras veces había pensado más cosas en menos tiempo. Pero además, creía que un hombre hasta el último día puede superarse a sí mismo, incluso en la estupidez.

A Vladimir se le hizo más dificil de lo que pensaba dejar Nueva York. Y al mismo tiempo, sentía que no había tomado de allí tanto como de otros lugares de los que le resultó fácil irse, como París o Berlín. En esas ciudades se sintió feliz, en aprendizaje, pero tuvo que escapar de esa violencia e intolerancia que ganaba la Europa de entreguerras. Era de vida o muerte.

Entonces, ¿hay que irse? ¿Tienen que cambiar las circunstancias, el paisaje, y no uno mismo?

Un sinsentido. Querer todo al mismo tiempo. O no querer nada cuando todo está a disposición. Se pone dura a veces la cosa. Y encima, esa música de Gershwin.

Vladimir Ilich Tao Tse Tung, el maestro taoísta leninista que inspira esta columna y a miles de personas en todo el mundo, quería definir el hoy. Y no podía. Entonces, se desconocía. Se perdía en mares de pensamientos que no llevan a ningún lado. Y se angustiaba. Pero a la vez sentía un regodeo que lo llevaba a buscar más pensamientos.

¿Cuánto dura el presente? ¿Cuándo es que empieza el futuro? ¿Cuándo lo que me está pasando se convierte en algo que ya pasó? ¿Ahora mismo?

