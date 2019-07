Fiscalía informó de forma oficial que investigan si un mismo sospechoso está involucrado en ocho casos de violación que fueron denunciados entre enero y julio en Rosario. Seis de los ocho ataques tuvieron como víctimas a chicas de entre 17 y 18 años. Se trata de un hombre que podría haber modificado su apariencia física después de los primeros abusos sexuales, de acuerdo a la fiscal Alejandra Raigal que interviene en la causa.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), el vocero de la Fiscalía Sebastián Carranza contó que este jueves se llevó a cabo una reunión entre el fiscal regional Patricio Serjal, autoridades de la Unidad Regional II y la Policía de Investigaciones (PDI) para abordar el caso del sospechoso denunciado. "Hay ocho hechos corroborados que tienen una mecánica coincidente", añadió.

"Se investiga si se trata de una sola persona. No se descarta que sea más de una. Hubo casos en enero, abril, mayo, junio y julio. Fiscalía investiga si hubo otros hechos que no fueron denunciados", indicó Carranza al tiempo que agregó: "En algunos casos el fotofit fue coincidente, en otros no. Para la fiscal pudo cambiar su fisonomía en casos posteriores. Se va a realizar uno nuevo y será difundido".

Minutos después de la entrevista, Fiscalía a través de un comunicado precisó que están "confirmados ocho hechos, en dos periodos, el primero entre los meses enero, abril y mayo (4 hechos); y junio y julio (4 hechos), de los cuales tres fueron con acceso, los demás fueron abuso simple".

Para el vocero de la Fiscalía, el sospechoso "tiene inteligencia, conoce los movimientos de las víctimas". "Dos hechos fueron en vía pública y el resto en comercios", precisó.

"Previo a los ataques ingresa, se va, vuelve a ingresar. Las víctimas tienen entre 17 y 40 años y siempre se encuentran solas. Se repite un rango de chicas jóvenes. Seis de los casos tienen que ver con chicas de 17 o 18 años que se encuentran solas. Ponemos en conocimiento a la comunidad para tomar los recaudos del caso", señaló.

Por último, Carranza subrayó que el hombre se desplaza generalmente en una moto que ya fue captada por una cámara de videovigilancia. "Hay medidas sobre la misma y otras que están en reserva", concluyó.

Desde Fiscalía indicaron que cualquier persona que tenga datos que sean de interés para la investigación puede dar aviso al 911 o dirigirse al Centro de Justicia Penal, en Sarmiento al 2800, en el horario de 7.30 a 12.