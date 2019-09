De cara a la audiencia imputativa prevista para las próximas horas en Villa Constitución, el abogado José Giacometti, representante de Mariano Valdés, ex jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe y también del subjefe de la Policía Federal delegación Rosario, Higinio Bellagio, brindó algunas consideraciones en torno al caso por el que ambos uniformados están detenidos. De acuerdo al letrado, las versiones de sus defendidos difieren de las publicaciones de los medios de comunicación al tiempo que insistió en la hipótesis de un robo, descartando la posibilidad de una interna policial.

"No fue herido por una interna policial, no sabe por quién", sostuvo José Giacometti en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Aunque advirtió en varias ocasiones que no había mantenido aún un contacto profundo con los expedientes judiciales, el profesional se mostró firme en algunas cuestiones relacionadas a la balacera que ocurrió en la autopista. “Los vi el sábado a la tarde cuando firmaron la asignación, hablé con los dos y me dieron una versión distinta de los periódicos, los dos. Hay que esperar la imputativa”, sostuvo.

Para Giacometti “fueron asaltados al voleo y el otro (por Bellagio) no tuvo participación, salió de Santa Fe y volvió para ver cómo estaba su compañero”, señaló y consideró que “la Fiscalía deberá demostrar lo contrario”. También confirmó que “las heridas coinciden con su relato original que tiene Fiscalía en su poder, el por qué tiene las heridas que tiene está en su relato”.

Consultado sobre a posibilidad de que exista una interna policial en la que hayan quedado involucrados, respondió: “No, absolutamente no fue herido por una interna policial, fue herido no sabe por quién, fue perseguido por una camioneta que no sabe de dónde salió”. Luego, aseguró que “los balazos son lógicos para alguien que es agredido y cubre su cabeza y desde el parante trata de abrir fuego”.

“Es lo que hace cualquier personas armada, repele la acción con una inclinación de su cuerpo, cubriendose con el parante del auto”, ahondó al respecto. Más tarde, subrayó: “Nunca se bajó, él me dice que nunca se bajó del vehículo”.

Cuando le preguntaron sobre su detención en la delegación de la Policía Federal cuando ya estaba apartado de la fuerza, observó: “Tenía elementos suyos que recoger y tenía la pistola y la credencial para dejar”.

En cuanto a las declaraciones que brindó y las posteriores esgrimidas por la ministra nacional Patricia Bullrich, cuestionó: “¿En qué momento pudo defenderse? Es una persona herida con riesgo de vida, que fue trasladado de un hospital a otro. Las versiones de la ministra fueron mientras él trataba de salir del hospital”.