Un extraño momento se vivió este viernes en De 12 a 14 (El Tres), cuando un joven irrumpió en el móvil para denunciar que tres policías armados lo habían obligado a cometer cuatro robos. Después de las declaraciones hechas en televisión, un fiscal de Flagrancia en turno ordenó que sea demorado, ya que admitió públicamente la autoría de esos delitos.

Todo ocurrió en la puerta de la comisaría 15ª, situada en Sarmiento y Ameghino, cuando el muchacho se arrimó al cronista Pedro Levy y, nervioso, realizó gravísimas acusaciones. Indicó que en un irregular procedimiento policial lo bajaron de la moto y lo introdujeron en un Ford Fiesta Kinetic en el que había tres policías uniformados armados.

Según la versión del joven, lo llevaron "a punta de pistola" a cometer una entradera en Villa Gobernador Gálvez, un arrebato en vía pública en la zona sur y un robo en un bar ubicado en la zona de bulevar Oroño y Jujuy.

"Me cagaron a palos. Me decían dónde estaba la plata (de los lugares que debía asaltar), me pedían que redujera a las personas. Ellos me esperaban en un auto afuera. Me tuvieron como cinco horas por todos lados", comentó al tiempo que añadió que tiene antecedentes penales y que ahora trabaja y hace "las cosas bien".

Todo terminó cuando un fiscal, anoticiado de las graves declaraciones hechas por el chico, ordenó que sea demorado para tomarle declaración.