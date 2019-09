Una confusa situación ocurrió este viernes en medio de un móvil en vivo durante el programa De 12 a 14 (El Tres). Un joven, nervioso, se acercó a denunciar ante las cámaras que tres policías uniformados lo obligaron a punta de pistola a cometer cuatro robos en distintas zonas. "Me soltaron después de los hechos que me hicieron hacer. Robé como 100 mil pesos. Me dijeron: «Si no robás sos boleta»", afirmó. Tras las gravísimas declaraciones, fue demorado por orden de un fiscal.

Mientras el periodista Pedro Levy informaba desde la puerta de la comisaría 15ª sobre una amenaza que denunció un hombre en la zona de Dorrego al 3900, un joven caminaba nervioso por detrás del cronista. Momentos después, se acercó y con la voz entrecortada afirmó que un patrullero lo frenó este jueves cerca de las 18 cuando se desplazaba en su moto. "Me dijeron que estaba con una moto robada y me llevaron a un descampado. Me metieron en un Ford Fiesta Kinetic y me llevaron a cuatro lugares a robar, todo a punta de pistola. Estuve engrillado (esposado). Miren cómo me han pegado", señaló mientras exhibía frente a cámara partes de su cuerpo.

El joven agregó lo "picanearon" y que en todo momento le pusieron una bolsa en la cabeza. "Me cagaron a palos. Me decían dónde estaba la plata (de los lugares que debía asaltar), me pedía que redujera a las personas. Ellos me esperaban en el auto afuera. Me tuvieron como cinco horas por todos lados", comentó al tiempo que añadió que tiene antecedentes penales y que ahora trabaja y hace "las cosas bien".

"Me soltaron después de todos los hechos que me hicieron hacer. Me hicieron robar como 100 mil pesos. Me dijeron: «si no robás sos boleta». Estoy amenazado de muerte por la misma policía", concluyó.

El muchacho aseveró que para cometer los asaltos le dieron una pistola calibre 9 milímetros que "no tenía balas". Aseguró que lo llevaron a robar a un bar situado en la zona de bulevar Oroño y Jujuy, a una "entradera" en Villa Gobernador Gálvez y a un arrebato en la vía pública por calle San Martín, en la zona sur.

Después de las graves acusaciones formuladas a través de De 12 a 14, un fiscal ordenó que el joven sea demorado, ya que admitió públicamente que había cometido varios delitos.