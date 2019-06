Cinco autos resultaron dañados en distintos puntos de Rosario durante la madrugada de este miércoles. En al menos un caso quedó registrado que un hombre que portaba un bidón arrojó líquido sobre dos vehículos, los prendió fuego y huyó como acompañante en un Audi. Dos sospechosos fueron detenidos este mediodía en barrio Hospitales. Los hechos ocurrieron en Dorrego y Casablanca, Matienzo y San Lorenzo, y Donado y Cochet.

Un rastrojero modelo '73 y un Ford F500 fueron incendiados en Dorrego y Casablanca en la madrugada de este miércoles. Una cámara de vigilancia de la cuadra captó a un hombre que llevaba un bidón y prendió fuego dos vehículos. El agresor huyó en un Audi negro. "El video me lo pasó un vecino. No tengo palabras", dijo el propietario de los rodados a El Tres.

En Matienzo y San Lorenzo también fue prendido fuego un vehículo. "Me tocaron timbre y me avisaron que el auto estaba incendiado. Lo usaba solo para trabajar o para llevar a mi vieja de 90 años a hacer trámites. No sé qué ganan con esto. Ahora me quedé a pie", lamentó el dueño del coche.

El último de los hechos tuvo lugar en Donado y Cochet, donde un Renault 21 y un Dodge 1500 fueron dañados por las llamas. "Salí en short y ya no había nada para hacer. No tengo problemas con nadie", manifestó el titular del Renault.

Dos sospechosos fueron detenidos por personal de la Brigada Motorizada en Corrientes y Rueda, en barrio Hospitales durante un control. Tienen 40 y 48 años y cuentan con antecedentes penales, según informó a De 12 a 14 el jefe de la Policía Motorizada, Martìn Schiaffino. Quedaron a disposición del fiscal César Cabrera.

Los arrestos fueron llevados adelante gracias al video que reprodujo El Tres, donde se ve la huida del Audi. A partir de la difusión de la filmación, vecinos indicaron a la policía que un auto de similares características estaba en barrio Hospitales y podría estar vinculado a la quema de vehículos.