El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó este viernes en Catamarca que el mandatario Mauricio Macri, quien buscará su reelección en octubre próximo, "es el candidato de (Donald) Trump".

"La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI y quién es el candidato de la gente", dijo en una conferencia de prensa con medios locales, en la que lo acompañó la gobernadora Lucía Corpacci.

Fernández, quien realizó una gira proselitista por Catamarca, aseguró que impulsa "un capitalismo donde la gente consuma, porque ese es el único capitalismo que sirve".

"El único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume. Sino no sirve, porque si no se consume, el capitalismo se muere por inanición", sostuvo Fernández.

Y, apuntó: "Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con toda la racionalidad que implica gobernar un país, sin dogmas ni caprichos ideológicos. El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos".

"Cuando me encuentro en la calle con la gente y voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street; me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, qué hacemos con el trabajo –los que lo han perdido–, o el que lo tiene y tiene miedo de perderlo", graficó.

El precandidato presidencial por el Frente de Todos estuvo acompañado también por los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; y de La Rioja, Sergio Casas; y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil.