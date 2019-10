El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerrará el encuentro nacional de intendentes de esa coalición el próximo 14 de octubre en Rosario, cuya organización está en manos de la ex vicegobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa.



El encuentro "estará dividido en varios ejes de discusión con moderadores e intendentes de localidades de las distintas provincias como panelistas y tras el debate se darán a conocer las conclusiones", explicaron fuentes partidarias.



A partir de este martes los jefes comunales del Frente de Todos comenzarán a recibir la invitación formal para ser parte de lo que promete ser una "gran arenga", solo 13 días antes de los comicios nacionales del 27 de octubre, dijeron los voceros.



Mientras tanto, Bielsa sigue tomando protagonismo dentro del círculo chico del candidato presidencial. El martes pasado, la ex diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe se sumó a la comitiva que viajó con Fernández a la provincia de San Juan, donde participó de las recorridas que mostraron la gestión provincial en planes de vivienda, tema en el que Bielsa se especializa.



Tras la visita a San Juan, según fuentes partidarias, tomó fuerza la versión de que la dirigente santafesina tendría un lugar en un eventual gabinete de Fernández.

