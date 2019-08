En medio de los cuestionamientos realizados por el Frente de Todos al software que se utilizará en el escrutinio provisorio de las Paso de este domingo –que el gobierno no entregó como correspondía, a los partidos políticos 30 días antes del comicio–, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, defendió el sistema.

Este miércoles, el gobierno nacional entregó a la Cámara Nacional Electoral el software de la cuestionada empresa venezolana Smartmatic que utilizará para el escrutinio provisorio de las Paso del domingo. Sin embargo, más temprano sólo mostró el sistema a los apoderados partidarios y especialistas en informática, lo que generó fuertes críticas de la oposición y nuevas dudas.

En ese marco, Pérez sostuvo –en diálogo con De 12 a 14, El Tres– que el sistema que se utilizará “es transparente y que tiene las mayores garantías para los partidos de la oposición”.

“No fue decidido unilateralmente, sino que es fruto de una acordada de la Cámara Nacional Electoral del año 2017 que pidió que la transmisión de los telegramas se haga directamente desde cada escuela, en vez de hacerse desde las oficinas del correo”, afirmó el funcionario.

En relación con la empresa elegida para el escrutinio provisorio, el secretario de Asuntos Políticos explicó que “hubo una competencia con empresas prestadoras del servicio. De las cinco que se presentaron, tres cumplieron con los requerimientos técnicos, y de esas tres, se eligió la oferta más económica”.

“Estamos conformes con el proceso que empezó en noviembre de 2018 y terminó en marzo. No tuvo ninguna impugnación judicial, ni por parte d ellos otros oferentes, ni por parte de ningún partido político, excepto la del Frente de Todos que a una semana de la elección presentó una impugnación”, deslizó.

Agilidad y transparencia

Pérez elogió las bondades del software que se usará y dijo que, además de dar más transparencia dará más agilidad. “A las 21 –señaló– comenzarán a difundirse los resultados y nuestra expectativa es que a la medianoche podamos tener alrededor del 80% o el 90% de las mesas escrutadas. Si logramos eso, sería una reducción muy importgante del tiempo, ya que en 2015 tuvimos el 90% escrutado a las 8 de la mañana”.

“Antes –agregó– los partidos no podían fiscalizar la transmisión; hoy, sí. Antes, los partidos políticos no sabían a qué hora se transmitó el telegrama; hoy, sí se conoce ese dato y también se sabe el momento concreto en que la imagen del telegrama llega al correo y el horario en que ese telegrama es computado. De modo tal que los fiscales informáticos de los partidos tienen absoluta trazabilidad respecto del telegrama. Yo no quiero decir con esto que antes hubiera manipulación –aclaró– sino que el partido político no podía controlar que en el medio no hubiera manipulación”.

En cuanto a la conversión del formato de los telegramas, el funcionario explicó que “el telegrama viaja en un formato TIFF, que es más pesado, y se convierte en un formato más liviano para que sea computado. Efectivamente hay una conversión, que ya existía en el 2011, 2013 y 2015. Eso no se cambió. Lo que sí se cambió es que antes los fiscales informáticos podían ver el telegrama recién una vez que era computado en el formato PNG, en cambio ahora van a poder ver la imagen en PNG y la imagen en TIFF”.

“Este escrutinio provisorio va a ser el más transparente y ágil de la historia y será ratificado cuarenta y ocho horas después por el escrutinio definitivo que hace la Justicia”, aseguró Pérez.