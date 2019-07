La ex integrante de la Conadep Graciela Fernández Meijide salió al cruce del ministro de Defensa Oscar Aguad, quien afirmó este miércoles que el alzamiento militar de 1987 fue un "acontecimiento chiquito que no puso en jaque la democracia". Consideró que el funcionario nacional no tiene "idea de lo que es la república".

Entrevistada por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), la activista de derechos humanos manifestó que los dichos de Aguad "están fuera del contexto de la historia". "Las fuerzas armadas no le respondían a (Raúl) Alfonsín. El hecho (alzamiento militar) se repitió durante la época de Menem. Fueron dos intentos de retomar la posición de poder", añadió.

Sobre el tuit de Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente, en el que señaló a Aguad por querer cambiar la historia con sus declaraciones, Fernández Meijide dijo: "Yo creo que la respuesta debería ser: no es que vos querés cambiar la historia, vos no tenés idea lo que es la república y lo que significó. Olvidó que desde el '30 hasta el '76 hubo una sucesión de golpes y se disputaba que el poder del Ejército estaba por delante de los partidos políticos. En el '83 se estableció un nunca más ponemos en jaque la democracia y nunca más la violencia como herramienta de contradicción política".

Por otra parte, se refirió a Fernando De La Rúa, el ex presidente que falleció el pasado martes. "Tengo la convicción de que fue un hombre brillante, que ocupó cargos de gran responsabilidad desde joven. Estaba poco preparado para las grandes frustraciones. Le tocó gobernar un país que venía de dos años de recesión, con tres crisis y con una economía chica, poco competitiva y con exportaciones con precios bajos", comentó.

La ex ministra de Desarrollo Social durante el mandato de De La Rúa sostuvo que "quería hacer las cosas lo mejor posible". "En ningún momento veía el poder como una fuente de enriquecimiento personal. Al contrario", finalizó.