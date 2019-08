El periodista Jorge Lanata se mostró muy crítico de las medidas económicas que anunció la semana pasada el presidente Mauricio Macri, tras la fuerte disparada del dólar. En la apertura de su programa Periodismo para todos, que emite El Tres, Lanata sostuvo que las nuevas políticas económicas “son patéticas y cínicas”.

“Las medidas que se anunciaron ahora, como un mini plan de alivio, me parecieron patéticas. Quiero decir: no podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años. Y por el otro lado es cínico. ¿Para qué lo hacés? ¿Los estás comprando?“, dijo Lanata en su monólogo de este domingo donde también criticó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne: “Se va cuando el barco se hunde”.

El periodista aseguró que “el poder cambió de lugar” y comparó las elecciones Primarias con “una encuesta cara”: “Es un delirio que un elector pueda votar en la interna de otro partido, está mal el piso para los partidos más chicos y lo convierte en un sistema de triple vuelta”.

Además, se refirió a las denuncias mediáticas sobre un supuesto fraude: “Agitar ante la derrota la idea de fraude no solo es torpe sino que nos impide entender por qué se produjo esa derrota. Si pensamos que hubo un fraude, entonces todo estuvo bien y eso no nos deja pensar qué estuvo mal”.