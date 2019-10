La campaña entra en el tramo final y en el afán por recuperar terreno después de las Paso, los principales voceros del oficialismo atacan con todo. Esta vez fue Miguel Angel Pichetto, el compañero de fórmula de Mauricio Macri, quien salió a pegar al kirchnerismo con Cuba y Venezuela.

El ex jefe del bloque de senadores del peronismo dijo que Cristina Kirchner mantiene vivos sus vínculos con ambos países y que no descarta la posibilidad de que haya "operadores cubanos dentro de la estructura del kirchnerismo más duro”.

Pichetto insistió en que “la señora manda” en el Frente de Todos y que “está relacionada con Cuba y Venezuela”.

Agregó que el candidato a presidente, Alberto Fernández, “no puede dar a conocer su opinión verdadera, porque los lazos que unen a la Venezuela de Maduro y al proyecto cubano con el kirchnerismo son muy fuertes”.

Pero además se sumó a declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que los viajes de Cristina a Cuba no son sólo para visitar a su hija sino que ha mantenido reuniones secretas con delegados del mandatario ruso Vladimir Putin que están en la región para "sostener el régimen de Nicolás Maduro", y advirtió: “Yo no tengo elementos concretos, porque esto sería un elemento más para la inteligencia de Estado, pero no descartaría que haya operadores cubanos ya en la Argentina ahora operando, dentro de la estructura del kirchnerismo más duro”.