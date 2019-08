El senador nacional Miguel Ángel Pichetto brindó una rueda de prensa este viernes en un hotel del centro de Rosario, luego de participar de una actividad para la que fue especialmente invitado. Allí, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, criticó duramente la postura de los gobernadores, quienes rechazaron las medidas económicas dispuestas por el presidente Mauricio Macri luego del resultados de las Paso. “Están en contra de la gente”, disparó Pichetto.

Consultado por la decisión de la mayoría de los mandatarios provinciales, entre ellos el de Santa Fe Miguel Lifschitz, de rechazar las medidas aplicadas por el gobierno nacional y de llevar ese reclamo a la Corte Suprema la semana que viene, Pichetto apuntó que “los gobernadores están en contra de la gente” y que “además contradicen el discurso de Alberto Fernández”.

“Lo que digo es que las provincias han recuperado capacidad fiscal, ni hablar de Santa Fe (por la gestión de Miguel Lifschitz) con la resolución favorable que obtuvo en la Corte por los fondos de la coparticipación”, puntualizó el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.

Y agregó: “La verdad es que se equivocaron los gobernadores; los conozco a todos, he trabajado con ellos y he defendido los intereses federales".

Por último, sobre este mismo tema argumentó que “se han tomado medidas que van en el rumbo correcto y los gobernadores se equivocan”.

Acerca de la derrota que el oficialismo sufrió en las elecciones primarias, Pichetto respondió: “No hago autocrítica, no voy a autoflagelarme”. Y de cara a las generales de octubre, consideró que “el escenario es difícil, pero no imposible”.

Luego volvió a las resoluciones adoptadas por el gobierno y precisó que "la Afip funcionaba como si fuera Alemania, el presidente tomó nota de esto y encaró estás medidas paleativas".

"Me importa un país capitalista, que mire a Europa, Estados Unidos, y no a Irán y al espíritu bolivariano", aseguró Pichetto, quien volvió a decir que no tiene “ningún problema” en debatir con Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, acompañando a Alberto Fernández.

Este sábado, Pichetto estará junto al presidente Mauricio Macri en Santa Fe, en el acto por los 25 años de la Reforma de la Constitución Nacional.