El actor Roly Serrano se postuló como precandidato a diputado provincial en Salta. Integrará, según anunció, una lista del kirchnerismo en las elecciones primarias (Paso). "Yo apoyo a Cristina Fernández de Kirchner", señaló.

En diálogo con Clarín, Roly dijo que tiene "muchas ganas" de ser precandidato en Salta. "Yo apoyo a Cristina, a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora a Fernández-Fernández. Que me pareció un acto extraordinario el de la señora de Kirchner el de sumar a Fernández porque me pareció de ella un acto de humildad muy grande por un lado y de aceptar y hacer una autocrítica muy grande de ella y sobre su política y de su gobierno", manifestó.

"Ojalá se unan los que saben, no los que quieren tener poder, los que saben para mejorar esta patria. Estamos más endeudados que en la época de la dictadura", agregó uno de los actores de la serie "El Marginal".

Roly Serrano expresó que intentará "entrar en una candidatura". "La idea es unir todos los sectores que quieran beneficiar al sector popular, que es el que más dolor está pasando. Hay gente que tiene hambre. Yo conozco que me duela la panza y comer cartón porque no tenía para comer", concluyó.

El artista también consideró que "el gobierno de Macri hizo cosas lindas que se ven". "No puedo negar lo de las autopistas, que es interesantísimo, el Paseo del Bajo. En Córdoba hizo la circunvalación que es extraordinario, es un trabajo de futuro. Pero la gente se muere de hambre. Hizo obras para que el colectivo vaya bien, pero no va a haber gente que tome los colectivos, no va a haber trabajo", finalizó.