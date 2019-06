La presencia del presidente Mauricio Macri en el club Ciclón, situado en la zona sur de Rosario, exhibió la grieta entre los vecinos. Algunos se acercaron a expresarle su apoyo y otros a criticarlo por la situación económica. Frente al club Ciclón, donde el jefe de Estado encabezó un acto por el Día de la Bandera, incluso llegaron a colgar un cartel contra el gobierno nacional.

"Macri=Hambre", fue el texto escrito en un cartel que quedó colgado en el frente de la casa cultural y sede del Partido Comunista llamado "Inga" en alusión al médico y político militante Juan Ingallinella. El mensaje generó comentarios y risas entre los vecinos y cronistas presentes en la cuadra de Saavedra al 600.

También hubo discusiones acaloradas entre vecinos que estaban ubicados detrás del vallado instalado en inmediaciones al club barrial que recibió la visita del mandatario nacional. "A mí el gobierno me perjudicó, pero no me gusta la crispación", comentó un vecino al periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres).

Vecinos que protestaron contra el presidente. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

"Yo tengo una rotisería. Pasamos a pagar mucho de luz. Mi hermana tuvo que cerrar su negocio", indicó por su parte un hombre que discutió con otras personas frente al club Ciclón.

Vecinos que apoyaron al presidente. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

Con la llegada de Macri, la gente situada detrás del vallado se partió en dos a la hora de expresarse. Un grupo gritaba "sí se puede" y otro lanzaba críticas al gobierno.

Discusiones entre los que apoyaban al presidente y quienes lo criticaban. (Alan Monzón/Rosario3)

Después, cuando Macri se fue y el operativo de seguridad se relajó, cuatro personas, dos de cada grupo, se agarraron a piñas en la esquina del club. Un padre y un hijo de un lado y otros dos hombres de unos 45 años quedaron demorados por Gendarmería, que les tomaba dclaración.

Uno de los hombres que intervino en la pelea, demorado por Gendarmería. (Alan Monzón/Rosario3)