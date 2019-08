Habló por Radio2, Benjamín Viñale, el niño de 8 años que fue herido por una bala perdida en el club Pablo VI el pasado sábado 17 de agosto. “Vino Maxi Rodríguez y me dijo que me iba llevar a un entrenamiento a la cancha de Nob”, contó Benjamín. También habló su papá, Javier, y señaló que tal vez hoy le den el alta: "camina solo, agarró fuerzas y no hay ninguna secuela".

Cargando audio... Benjamín: “Estoy muy bien, con más fuerza” (Benjamín y Javier Viñale)