Bonfatti: “Pido disculpas al presidente y comunidad judía”

El ex gobernador y actual diputado, Antonio Bonfatti, pidió disculpas si se mal interpretaron sus palabras durante un encuentro en Empleados de Comercio al señalar que un pueblo puede equivocarse y referirse al líder nazi Adolf Hitler y la elección de Mauricio Macri. “Si eso fue lo que se interpretó, pido disculpas. No comparo Hitler con un gobierno democrático. No es mi pensamiento”, señaló.