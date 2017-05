“Boudou es un mentiroso serial”

Así lo afirmó Eduardo Romanín, abogado de la ex esposa de Amado Boudou, en el marco del primer juicio oral que enfrenta hoy el ex vicepresidente de la Nación. Boudou está acusado de adulterar documentos en la compra de un auto para perjudicar a su ex mujer en el juicio de divorcio. “No sólo negaba los bienes, sino también el estado civil”, dijo el abogado.